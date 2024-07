José De Cauwer ziet mogelijk kantelpunt in Tour: "Vingegaard is een dubbele winnaar: de effectieve en de morele"

De overgangsetappe naar Le Lioran bracht alles wat commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer zich konden wensen. En meer. "Dat Vingegaard Pogacar zou kloppen in een sprint, dat had ik nooit kunnen voorspellen."

Renaat Schotte: "Had je dat niet gezien in je glazen bol, José, dat Jonas Vingegaard een sprintje zou winnen tegen Tadej Pogacar."

José De Cauwer: "Nee, anders had ik dat gedaan. Zo zie je maar: je moet soms de koers eerst afwachten voor je voorspellingen doet. Al denk ik dat weinig mensen dit op voorhand voorspeld zouden hebben. Dan moet je er onmiddellijk bij zeggen: en er komt nog zoveel op ons af."

Renaat: "Slaat Vingegaard de wielerwereld met verstomming?"

José: "Dat is iets te sterk uitgedrukt. Je kunt wel zeggen dat hij ons met verstomming slaat, omdat we er allemaal vanuit gingen dat hij effectief twijfelachtig was om te starten, wat ze ons wilden doen geloven. We dachten: we mogen al blij zijn dat hij aan de start staat. En dan doet hij in de 11e rit dit. Dat is subliem. En maakt het alleen maar mooier."

Renaat: "De tricky vraag is: heeft Pogacar zich vergaloppeerd?"

José: "Misschien wel. Ik onthoud vooral dat hij in het interview achteraf vertelde dat hij op de steile beklimmingen niet getraind heeft. Vergeet niet dat Vingegaard in de afdaling van Puy Mary steun kreeg van Primoz Roglic, waardoor hij geen 20 seconden extra verliest."

"Je moet ook eens kijken naar al die schrikmomenten vandaag, waarbij het telkens bijna over en uit was: Pogacar zet zijn fiets dwars, die slipper van Vingegaard, Van Aert neemt bijna zijn hele team mee, ... Allemaal in één dag. Er is heel veel gebeurd."