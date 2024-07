Plaatsruimen voor Newey? Na 20 jaar vertrekt Ferrari-kopstuk naar Aston Martin

Aston Martin blijft zich wapenen voor de grote reglementswijziging in de Formule 1 in 2026. Het lokt de Italiaanse ingenieur Enrico Cardile weg bij Ferrari. Laat hij zo ruimte voor de komst van Adrian Newey naar de Scuderia?

Enrico Cardile, verantwoordelijk voor de aerodynamica en het chassis bij Ferrari, kondigde gisteren al zijn "onmiddellijke vertrek" aan. Na 20 jaar in Maranello was hij toe aan een nieuwe uitdaging.

De bestemming: Aston Martin. In Engeland wordt Cardile, die medeverantwoordelijk was voor de wederopstanding van Ferrari, vanaf 2025 Chief Technichal Officer. De zoveelste versterking van de ambitieuze Canadese miljardair Lawrence Stroll.

Eerder trok Stroll al Dan Fallows, aero-goeroe van Red Bull, en Mercedes F1-motorenbaas Andy Cowell aan. Bovendien is er een gloednieuwe fabriek in aanbouw. "We blijven talent van wereldklasse aantrekken", zei Stroll. "We zijn een geweldig team aan het samenstellen."

En daar stopt de ambitie van Aston Martin niet, want het zou ook de gerenommeerde F1-ingenieur Adrian Newey naar Silverstone willen halen. De meesterontwerper van Red Bull ziet zijn contract volgend voorjaar aflopen.

Volgens Britse media zijn er afgelopen weekend, tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittannië, gesprekken geweest tussen Newey en Aston Martin. Toch doet het vertrek van Cardile bij Ferrari vooral vermoeden dat er bij de Scuderia plaats wordt gemaakt voor de Britse ingenieur.