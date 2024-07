De vroege vlucht is dood: "Het heeft ook geen zin, als je het doet word je uitgelachen"

De sprintersritten in deze Ronde van Frankrijk hebben dan wel steeds voor vuurwerk gezorgd in de finale, maar de lange aanloop ernaartoe was steevast een lange geeuw. Snijdt de Tour hiermee niet in zijn eigen vel, vragen Renaat Schotte en José De Cauwer af.

Het is de rode draad doorheen de sprintersetappes in deze Tour de France: niemand of slechts een enkeling is geïnteresseerd in een ticketje voor de vroege vlucht.

"Maar is dit daarom een mindere Ronde van Frankrijk? Voorlopig toch niet?", werpt commentator José De Cauwer op.

"Vroeger ging je in de vlucht van de dag - herinner je Frederik Backaert of Guillaume Van Keirsbulck - en dan werd daar achteraf om gelachen. "Je wist toch dat die ontsnapping niet zou doorgaan!" Nu zijn er geen ontsnappingen en willen we tóch ontsnappingen."

"Stel, er rijden toch 2 renners voorop. Wat zou dat dan aan de etappe veranderen? Niets."

Renaat Schotte ziet het breder: "Hoe verkoop je dit als sport aan de rest van de wereld, die minder bekend is met het wielrennen? Dat lukt niet."

"Als je het wielrennen wil mondialiseren, dan zijn ritten zonder ontsnapping niet goed. Misschien komt het omdat er te weinig kleine ploegen zijn?"