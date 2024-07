De timing van Philipsen én een meesterlijke lead-out: "Geef die aan een andere sprinter en je krijgt een andere winnaar"

Jasper Philipsen heeft iedereen het zwijgen opgelegd: na een etappe die niet te veel gespreksstof opleverde, was hij overduidelijk de snelste. In onze Tour-podcast bespreken Christophe Vandegoor en Serge Pauwels het belang van zijn lead-out.

Maar Philipsen heeft ook geleerd uit zijn eigen fouten, zagen onze radiocommentatoren. "Een lead-out is nuttig als je dat momentum kan gebruiken. Als je een halve seconde te lang wacht, dan is dat niet meer het geval."

De lead-out was foutloos. "Die heeft ervoor gezorgd dat Philipsen kon winnen. Geef die lead-out aan Wout van Aert of Biniam Girmay en je krijgt een andere winnaar."

"Dat kan, maar alles is relatief. Als Philipsen niet had gewonnen, dan werd er misschien met de vinger gewezen. Maar ze stonden er vandaag inderdaad echt wel, het hele team."

"Er waren hoge verwachtingen na de voorbije jaren. Ik denk dat de druk in zijn ploeg Alpecin-Deceuninck meeviel, maar alles errond ... Deze zege is echt verlossend", zag ook Serge Pauwels.

Philipsen won dan wel, deze zege zal niet in de geschiedenisboeken belanden op basis van het wedstrijdverhaal.

Zo waren er geen waaiers. "Onder andere omstandigheden had het gekund, maar nu kwam deze rit daags na de rustdag, waren alle teams alert en was er nog niet hard gekoerst."

Er was zelfs geen ontsnapping. "Kobe Goossens kreeg de strijdlust, een van de goedkoopste manieren ooit om op het podium te geraken. En daarmee doe ik niets af van zijn verdiensten, hé."

"Maar de tijd van alleen voorop rijden in een vlakke etappe is voorbij. Als renner wil je je niet meer belachelijk maken. Het is straf dat dit niet meer gebeurt, want je kan veel publiciteit rapen."