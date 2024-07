Vive le vélo nipt van ketonen: "Ik heb het 2 jaar gebruikt en het waren mijn slechtste jaren"

De periode waarin er bijzonder geheimzinnig werd gedaan over ketonen, is intussen verleden tijd. Ploegen pakken openlijk uit met sponsordeals met producenten, renners nuttigen het drankje open en bloot na de finish. Maar zijn ketonen nu een superbrandstof of niet? Vive le vélo nam de (zoute) proef op de som.

Toen ketonen meer dan 5 jaar geleden hun intrede maakten in het peloton, werd het goedje met de nodige argwaan bekeken, zeker door het verleden dat de wielersport nog altijd ergens met zich meesleurt.

Ketonen worden de vierde brandstof van ons lichaam genoemd, naast koolhydraten, eiwitten en vetten. Ketonlichaampjes mogen dan wel lichaamseigen zijn, je kan het product ook gewoon meteen innemen door het te drinken uit een klein flesje.

Tegenwoordig wordt het (mogelijke) wondermiddel niet meer zo wantrouwig benaderd. Het product is niet verboden, al is niet elke ploeg of renner overtuigd van de meerwaarde.

Hoe oordelen ervaringsdeskundigen? Is het superbrandstof? "In onze ploeg is het gebruik vrij", vertelt Oliver Naesen van Decathlon-AG2R. "We hebben geen sponsor."

"Ik heb 2 jaar een abonnement gehad, maar het kostte me 800 euro per maand. En het waren mijn 2 slechtste jaren uit mijn carrière. Ik ben er zelf mee gestopt."