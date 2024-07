Groene Biniam Girmay zag zijn telefoon exploderen: "Pfff ... Eerlijk gezegd, het is té veel"

"Het is een lang avontuur geweest en dankzij Biniam en de hele ploeg kunnen we daar ook een groot feest van maken."

"2016 was een belangrijke pagina in ons boek met de zege van Enrico Gasparotto in de Amstel Gold Race. 5 jaar later traden we toe tot de WorldTour en namen we voor het eerst deel aan de Tour."

"In 2007 waren we een continentaal team, op het 3e niveau. Dat was het begin van ons grote avontuur. In 2011 stegen we naar het procontinentale 2e niveau."

"In 2001 heb ik samen met enkele vrienden de club overgenomen en daarna hebben we stap na stap de wielerladder beklommen."

"Het is in 1974, 50 jaar geleden dus, begonnen met een wielerclub die heel wat jongeren heeft opgeleid."

Helemaal in het midden van de tafel: Biniam Girmay, de man waarrond het allemaal draait bij Intermarché in deze Tour. Ook hij blikte terug op de opgang van het team, die samenviel met zijn eigen steile opmars.

"Ik heb superhard gewerkt sinds mijn komst in 2021 tot nu om de beste van de wereld te worden. Dat ging gepaard met veel pech en valpartijen, waardoor ik niet altijd de beste versie van mijzelf kon zijn. Maar ze zijn altijd in mij blijven geloven."

Toch is Girmay zelf verbaasd dat hij op de rustdag al 2 ritzeges op zak heeft én in de groene trui staat te blinken. "Ik had nooit verwacht dat ik in de eerste week al zou kunnen winnen, want dan is iedereen nog op volle kracht."

Even aarzeling bij Girmay wanneer hem de vraag wordt gesteld of hij de beste sprinter in deze Tour is. Het is in ieder geval opmerkelijk dat hij met zijn lichaamsbouw al die sprintbommen kan ontmantelen.

"Ik heb altijd van sprinten gehouden, al van toen ik jong was. Toen ik naar school reed, was dat een heel lange sprint. Als je mij ziet, zou je inderdaad zeggen dat ik een klimmer ben. Het voordeel is dat ik minder afzie in de bergen."