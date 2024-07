Biniam Girmay bevestigt met bisnummer: "Ik bedank mijn ouders voor hun steun en geloof in mij"

Voor Biniam Girmay is dit een Tour de France uit zijn dromen. Na zijn etappezege van afgelopen maandag in Turijn kwam er vandaag een bisnummer op Frans grondgebied. "Ik wilde een etappe winnen en punten pakken, maar nu win ik in het groen. Dit is perfect."

"Ik weet niet wat ik moet zeggen", drukte Biniam Girmay zijn ongeloof uit. "Ik bedank God voor alles. En deze zege is er eentje voor mijn ouders. Ze geloofden in mij en ze hebben me gesteund om profwielrenner te worden."

Deze finish lag Girmay als gegoten. "Ik heb het al vaak gezegd: een finish zoals vandaag verkies ik absoluut."

"Als de aankomst vlak is, dan zijn de andere sprinters sterker en sneller. Zij kunnen dan hogere wattages trappen. Maar met mijn gewicht is de aankomst van vandaag ideaal."

"Ik bedank ook mijn ploeg", aldus de kopman van Intermarché-Wanty. "Ze hebben me perfect afgezet. Nochtans voelde ik me in het begin van deze rit niet zo goed door het regenweer, maar het beterde snel."

De slotkilometer was lastig. "We hadden veel snelheid door die afdaling, maar de wind stond in het nadeel. Ik voelde mijn benen al, de verzuring sloeg toe."

"Maar ik dacht dat iedereen zou afzien en ik voelde dat het mijn dag zou worden. Ik moet ook de jongens van Cofidis voor mij bedanken. Daarna werd het een mooi gevecht met Jasper (Philipsen)."

Girmay steekt meer dan een hand uit naar groen. "Ik wilde een etappe winnen en punten pakken, maar nu win ik in het groen. Dit is perfect."

"Wat mijn volgende droom is? Ik ben bijna klaar. Ik zal ook gelukkig zijn als ik zonder derde zege in Nice finish."