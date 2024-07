Iedereen bij Soudal-Quick Step viert mee met Evenepoel: "Hij komt heel matuur voor de dag"

vr 5 juli 2024 18:13

De zege van Remco Evenepoel is ook de zege van een heel team dat al maandenlang met deze ene dag bezig is geweest. "Dit is een enorme boost voor Remco, maar ook voor de hele ploeg", zegt ploegleider Klaas Lodewyck.

In december, vlak na Kerstmis, kwam Remco Evenepoel de tijdrit al verkennen. "Dit is iets waar we lang naartoe hebben gewerkt", zegt Klaas Lodewyck, ploegleider bij Soudal - Quick Step. "Er komt heel wat bij kijken, zeker ook op de dag zelf. Chapeau aan Remco, maar ook chapeau voor het ganse team, dat ervoor gezorgd heeft dat alles vlekkeloos is verlopen." Ook zijn coach Koen Pelgrim zat te nagelbijten in de auto. "Het was bijzonder stressvol, zeker toen er op het einde iets mechanisch' verkeerd leek te zijn." "Maar Remco herpakte zich en had het goeie ritme snel weer te pakken." Toch heeft zijn poulain hem niet verbaasd. "We wisten dat hij kon meedoen om de zege, maar het is natuurlijk mooi als het eruit komt."

Remco maakt zich niet meer druk in zaken die je niet kunt controleren. Klaas Lodewyck (ploegleider Soudal-Quick Step)

Ambities bijstellen? "Morgen kan het er al weer anders uitzien"

Volgens Klaas Lodewyck heeft Remco Evenepoel ook mentaal een stap vooruit gezet. "Hij komt heel matuur voor de dag in deze Tour. Hij maakt zich niet meer druk in zaken die je niet kunt controleren." "In een tijdrit heb je alles zelf in de hand. Daarom dat hij voor de start de rust zelve was." Dat belooft ook voor het vervolg van deze Tour. "Dit is een enorme boost voor Remco, maar ook voor de hele ploeg. Toch zijn we ook nog maar dag 7. We hebben nog een hele lange weg te gaan." Ook Koen Pelgrim wil de ambitie van top 5 nog niet bijstellen. "We blijven het van dag tot dag bekijken. Morgen kan het er al opnieuw helemaal anders uitzien. Maar voorlopig zijn we tevreden met hoe hij ervoor staat."