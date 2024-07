Icoon in India, ondernemer en jong veulen van 44: Rohan Bopanna is de senior van Wimbledon

za 6 juli 2024 08:44

Hij is de oudste van het hele veld, maar op zijn 44ste is Rohan Bopanna beter dan ooit. Na een hobbelige carrière hoopt de nummer vier van de wereld in het dubbelspel op Wimbledon zijn grote droom te verwezenlijken. Tenniscommentator Dirk Gerlo schetst het verhaal van een Indiaas icoon.

Je zou kunnen denken dat met de nederlaag van Stan Wawrinka, 39 jaar, Wimbledon gisteren afscheid heeft genomen van de oudste tennisser op de deelnemerslijsten. Fout. Er is er één, met afstand, de oudste: Rohan Machanda Bopanna, 44 jaar.

De Indiër is een fenomeen, in eigen land een icoon. In februari kreeg Bopanna uit de handen van de eerste minister nog de Padma Shri-award, een van de hoogste Indiase onderscheidingen. Het populaire blad GQ riep Bopanna, en dat in een land waar cricket en hockey de nummers een en twee zijn, uit tot Sportman van het Jaar 2023.

Bopanna ontving begin dit jaar die Padma Shri-onderscheiding omdat hij op 43-jarige leeftijd samen met de Australiër Matthew Ebden de Australian Open had gewonnen en daardoor ook de oudste nummer 1 ooit op de wereldranglijst in het dubbelspel was geworden.

Dat Bopanna al vroeg in zijn carrière voor het dubbelspel koos is geen verrassing. India zette zich vooral op de kaart van het mondiale tennis door prestaties van zijn dubbelspelers.

Een paar namen die bij de tennisliefhebber zeker bekend in de oren klinken: Vijay, Anand en Ashok Amitraj, Mahesh Bhupati, Leander Paes en Sania Mirza. Dit zestal is goed voor enkele tientallen overwinningen in de grand slams, dubbel mannen en dubbel gemengd.

Disneyland

Bopanna werd geboren in Bangalore. Zijn ouders hadden een koffieplantage in het toenmalige Coorg waar Rohan tijdens de pluk van de bonen meehielp, maar hij herinnert zich dat hij dat niet goed deed. “Ik plukte blijkbaar de groene en niet de rijpe bonen.” Bopanna maakte kennis met tennis nadat zijn vader en een paar van diens vrienden een tenniscourt hadden aangelegd op de plantage. Bopanna was hun ballenraper. Op zijn tiende begon hij zelf te tennissen, met zijn vader als eerste coach.

Hij herinnert zich zijn vader als streng, maar rechtvaardig: “Mijn vader bouwde zelf een primitieve gymzaal. Ik moest sterke armen en schouders ontwikkelen en daarvoor gaf hij me een stevig stuk hout en een zware hamer waarmee ik op dat hout moest hakken.”

Omdat Rohan wel wat talent had, trok hij als 12-jarige met zijn vader voor het eerst naar het buitenland, op zomerkamp naar de bekende Bollettieri Academy in Florida. Rohan omschreef de site als een soort Disneyland met wel 50 tennisbanen, een totaal nieuwe wereld, ver weg van de koffieplantage.

Maar Bollettieri was duur, en dus zette Bopanna zijn opleiding verder in Pune, India. Met de fiets legde hij de lange verplaatsingen tussen zijn jeugdherberg, de tennisclub en de fitness af. Bopanna zegt dat de discipline die hij moest opbrengen om te slagen hem heeft gemaakt tot wie hij nu is.

Bopanna trainde een tijd in de academie van de legendarische Amerikaanse coach Nick Bollettieri.

Kniekwalen

Bopanna brak pas laat door op het internationale circuit, na een pak blessures en na veel omzwervingen op het laagste niveau. Hij was al 28 jaar toen hij in 2008 op de tabel geraakte van zijn eerste grand slam, in Melbourne. Zijn resultaten waren gedurende jaren meer dan degelijk. Met verschillende partners geraakte hij tot in een handvol halve finales en finales van de grand slams.

Maar dan kwam covid. Ook kraakbeen dat door de zware belasting in beide knieën volledig weggesmolten was en de zoektocht naar een nieuwe partner zorgden ervoor dat de carrière van Bopanna afgelopen leek.

Hij herinnert zich: “Ik moest elke dag twee, drie pijnstillers nemen, de pijn was enorm, gedurende zes maanden kon ik niet één match winnen. Inspuitingen met onder andere hyaluron hielpen niet.”

“Tijdens de tijdelijke competitiestop ben ik op aanraden van mijn vrouw met iyengar yoga begonnen. Dat heeft alles veranderd. Het heeft me er fysiek en mentaal bovenop geholpen."

Bopanna schreef begin dit jaar zijn eerste major op zijn naam, aan de zijde van Matthew Ebden in Melbourne.

CEO van zijn bedrijf

Eind 2022 werd de Australiër Matthew Ebden de nieuwe, 19e dubbelpartner van Rohan Bopanna. En na een paar maanden was de klik er. Het duo won Doha en Indian Wells, speelde de finale op de US Open en begin 2024 volgde de bekroning met de titel, in zijn 61e grand slam in Melbourne, met daarbovenop de eerste plaats op de wereldranglijst.

Rohan Bopanna is nu dus 44 jaar, de ouderdomsdeken van het circuit. Hij geniet van alles wat hem in de schoot valt: “Tennis is zoals het opstarten van een bedrijf, je moet elke dag investeren.” “Het leven in het tennis is hard, eenzaam, je leeft uit je reiskoffer, er zijn de twijfels, de frustraties, het vallen en opstaan. Maar nu voel ik me de CEO van mijn bedrijf. Ik heb nu een eigen koffiemerk zelfs, ik reis de wereld rond en laat de collega’s proeven van mijn koffie, zalig. Ik laat tennis leven in India.” “Hier op Wimbledon is het thuiskomen, het is mijn favoriete toernooi. Hier winnen zou de absolute bekroning zijn. En aan stoppen denk ik nog niet. Daarvoor geniet ik elke dag nog teveel van wat ik doe.”