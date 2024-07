VIDEO - Voer voor revanche? Invaller Éder (en niet Ronaldo) bezorgt Portugal Europese titel tegen Frankrijk

Het is stilaan een vaste vraag op een sportquiz: wie bezorgde Portugal de Europese titel in 2016? Niet Cristiano Ronaldo, die na 25 minuten geblesseerd uitviel in de finale tegen Frankrijk. Wel invaller Éder die in de 110e minuut verwoestend uithaalde. Kijk nog eens naar de reden waarom Frankrijk, gastland en favoriet in 2016, nu in de kwartfinales op revanche zint.