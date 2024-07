VIDEO - Novak Djokovic en andere tennisiconen wuiven Andy Murray uit op Wimbledon

Andy Murray (37) heeft zijn laatste Wimbledon ingezet met een nederlaag in het dubbelspel. Bijzaak, want na de verliespartij met broerlief Jamie trok het grandslamtoernooi alle registers open om de Britse tennisster in de bloemetjes te zetten. "Het is hard, want ik wil niet stoppen", sprak hij.

Voor het eerst sinds 1995 programmeerde het grandslamtoernooi een dubbelmatch in de eerste ronde op Centre Court. De broers Murray namen het voor volle tribunes op tegen de Australiërs John Peers en Rinky Hijikata. De tegenvoeters wonnen in 2 sets: 7-6 en 6-4.

Het is hard, want ik wil niet stoppen.

Het is hard, want ik wil niet stoppen.

"Het was een race tegen de klok. Fysiek was het niet vanzelfsprekend, maar ik ben blij dat ik nog met mijn broer heb kunnen tennissen", sprak Murray, die in de bloemetjes gezet werd door Sue Barker.



De legendarische BBC-presentatrice betrad nog een keer het heilige gras voor een emotioneel gesprek met de laatste Brit die Wimbledon won (in 2013 en 2016).

Over de nacht na zijn laatste eindzege zei Murray: "Veel herinner ik me niet meer. Wel dat ik wat gedronken had en helaas heb moeten overgeven in de taxi."

Waarna de Schot weer serieuzer werd. "Ik wou dat ik voor altijd kon tennissen. Ik houd van deze sport die me veel gegeven heeft. Dat maakt het erg moeilijk, want ik wil niet stoppen."



In de tribunes keken Murrays ouders, zijn vrouw en zijn twee dochters trots toe.

Langs de lijn stonden heel wat tennisgrootheden te luisteren: Novak Djokovic, John McEnroe, Martina Navratilova... Allemaal kwamen ze Murray uitwuiven op Centre Court.