VIDEO - Hugo Cuypers helpt Chicago Fire met twee goals aan comebackzege in de MLS

Hugo Cuypers was woensdagavond de grote held bij Chicago Fire in de Major League Soccer (MLS). De 27-jarige ex-Gentenaar hielp zijn ploeg met twee late goals aan een 4-3-remontada tegen Philadelphia Union.

Cuypers is al weken uitstekend op dreef in de Verenigde Staten. Met zijn twee late goals zit hij dit seizoen al aan negen doelpunten in twintig wedstrijden. In zijn laatste zes duels scoorde hij zes keer.

Zijn ploeg Chicago Fire leek tegen Philadelphia Union lange tijd op weg naar een nieuwe nederlaag. Vroeg in de tweede helft klommen de bezoekers naar een 1-3-voorsprong.

Cuypers zorgde acht minuten voor het einde voor de aansluitingstreffer met een rake kopbal. Invaller Gaston Gimenez trok de stand helemaal in evenwicht.

Twee minuten in de toegevoegde tijd bezorgde Cuypers zijn ploeg nog de overwinning met een binnentikker aan de tweede paal.

Chicago Fire klimt dankzij deze zege over Philadelphia Union naar de dertiende plaats in een klassement met vijftien ploegen in de Eastern Conference van de MLS.