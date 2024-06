VIDEO - Hugo Cuypers helpt Chicago Fire aan eerste zege in bijna twee maanden

Chicago Fire had al bijna 2 maanden niet meer kunnen winnen in de MLS, maar afgelopen nacht was het dus eindelijk nog eens raak.

De bezoekers van LA Galaxy kwamen in Chicago nog wel op voorsprong na een penalty van het voormalige Barça-talent Riqui Puig. Iets voorbij het halfuur strafte Hugo Cuypers het matige verdedigende werk van de Galaxy-defensie af.

In de 2e helft trok de thuisploeg het laken naar zich toe, met een treffer van de Amerikaan Brian Gutierrez. Voor Chicago Fire was het pas de 3e overwinning in 17 wedstrijden. Cuypers en co. hadden voor het laatst gewonnen op 7 april.