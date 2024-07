Van F3 naar F1 in drie jaar tijd: supertalent Ollie Bearman (19) krijgt zitje bij Haas

do 4 juli 2024 11:43

Het Britse toptalent Oliver "Ollie" Bearman (19) heeft een meerjarig contract getekend bij Haas en maakt zo de overstap van de Formule 2 naar de Formule 1. Dat heeft het raceteam bekendgemaakt naar aanloop van zijn thuisrace in Silverstone dit weekend. "Het is moeilijk te beschrijven hoeveel dit voor me betekent."

De Britse tiener maakte in maart al zijn debuut in de Formule 1 als reserverijder, toen hij de zieke Carlos Sainz bij Ferrari mocht vervangen in de GP van Saudi-Arabië. Hij verbaasde toen vriend en vijand en eindigde zevende. Daardoor werd hij de derde jongste Formule 1-rijder in de geschiedenis. Bearman zat sinds november 2021 in de opleidingsacademie van Ferrari. In 2022 debuteerde hij in de F3, een jaar later deed hij mee aan het F2-kampioenschap. Opnieuw een jaar later volgt nu dus de stap naar de koningsklasse. "Het is moeilijk te beschrijven hoeveel dit voor mij betekent", zegt de 19-jarige Brit. "Om te kunnen zeggen dat ik Formule 1-rijder zal zijn, maakt me zo trots. Om een van de weinigen te zijn die mogen doen waarvan ze altijd gedroomd hadden, is geweldig."

"Heel volwassen rijder"