Recordhouder en bijna de oudste ooit: de cijfers achter de historische ritzege van Mark Cavendish

do 4 juli 2024 13:22

35 was het cijfer waar het gisteren om draaide in de Tour. Mark Cavendish slaagde er in om beter te doen dan Eddy Merckx (34) qua ritzeges in de Tour. Er is nog meer dan dat. Zo breekt hij nog een record en schuift de Brit op in allerlei ranglijsten. Een overzicht.

Een record verbeteren dat al decennialang standhield. Dat eist alle aandacht op. Drie jaar na nummer 34 pakte Mark Cavendish gisteren zijn 35e ritzege in de Tour. Dat is eentje meer dan Eddy Merckx. Ter vergelijking: de actieve renner die momenteel het dichtst in de buurt komt van Cavendish is Tadej Pogacar met 12 overwinningen. Dat record blijft dus nog even staan. Eddy Merckx blijft wel recordhouder qua ritzeges in een grote ronde. Cavendish heeft er 55, Merckx 64. Mario Cipollini (57) staat 2e in die ranking. En Cavendish lijkt te houden van de 5e etappe. Van zijn 35 etappezeges waren er vijf in rit 5.

In 2011 won Cavendish de 5e etappe door Philippe Gilbert te kloppen.

Vol ervaring