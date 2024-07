Eddy Merckx is zijn record kwijt aan Mark Cavendish: "Echt een mooie gast om dat te breken"

Het wederzijds respect tussen Eddy Merckx en Mark Cavendish is bijzonder groot. 'De Kannibaal' mag zijn (gedeelde) record van 34 ritzeges dan wel kwijt zijn, op Instagram had Merckx veel lof over voor Cavendish, die ook al bekende dat hij hield van de Belg. "Gefeliciteerd met deze historische prestatie. Echt een mooie gast om mijn record te breken", repliceerde Merckx.