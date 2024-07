"Het wordt een heel groot feest": Nederland loopt al warm voor kwartfinale tegen Turkije

vr 5 juli 2024 06:22

Armin Shah heeft meerdere talkshows rond voetbal in Nederland.

Er worden zaterdag geen al te zomers weer voorspeld, maar in Nederland zal de temperatuur tegen 21 uur toch flink de hoogte in gaan. Dan gaat namelijk Nederland-Turkije van start op het EK, een wedstrijd waar ook Nederlander Armin Shah in onze dagelijkse voetbalshow Dat is fussball warm van wordt: "Er wordt naar uitgekeken, zeker door de grote groep mensen met Turkse diaspora in Nederland. Er zijn ook 2 Turkse spelers geboren in Nederland, met Kökcü die helaas niet mag meedoen en Kadioglu." "Het wordt een clash", denkt Shah. "Ze hebben vaker tegen elkaar gespeeld in kwalificaties, dat waren wedstrijden die drukbezocht waren en wat losmaakten. Nu is het eindelijk voor echt in een kwartfinale, dat wordt een heel groot feest."

Kadioglu gaat een grote stap zetten deze zomer. Armin Shah