Bekijk hier de nieuwste aflevering van Dat is fussball met Franky Van der Elst, Thibaud Verlinden en Armin Shah

De kwartfinales komen eraan op het EK voetbal. Tess Elst nodigde daarom Beerschot-speler Thibaud Verlinden, Club Brugge-legende Franky Van der Elst en sidekick Armin Shah uit bij haar in de studio om een halfuur te praten over de grote en de kleine onderwerpen op het EK. Bekijk de nieuwe aflevering van Dat is fussball hieronder.