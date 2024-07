"Alles is uitgepraat": Lando Norris en Max Verstappen zijn weer vrienden (naast het circuit)

do 4 juli 2024 17:11

De plooien zijn gladgestreken. Na hun botsing in de GP van Oostenrijk hebben Lando Norris en Max Verstappen alles uitgepraat. "Ik heb wat overdreven gereageerd", stelde de Brit. Verstappen maalt er niet om: "Dat is normaal als je voor je eerste zeges strijdt."

Lando Norris was razend na de GP van Oostenrijk. De goedlachse McLaren-rijder had aan het kortste eind getrokken in een duel met koploper Max Verstappen. Een finale aanval op de wereldkampioen had hij bekocht met een lekke band en een opgave. De Brit eiste excuses van de Nederlander, anders zou zijn respect voor zijn goede vriend een knauw krijgen. Dat Norris niet zoals gewoonlijk meevloog in de privéjet van Verstappen richting Monaco, was een veeg teken. Maar donderdag in Silverstone klonk Norris al helemaal anders. "Ik heb wat overdreven gereageerd", gaf hij toe. "Ik sta niet helemaal meer achter mijn uitspraken. Ik was gefrustreerd, er was veel adrenaline." "Ik zie de dingen nu wel anders. Of er excuses zijn gekomen? Max hoeft geen excuses te maken", verraste Norris. "Dat verwacht ik niet. Alles is uitgepraat. Het was racen op het randje." (lees voort onder de video)

Verzoenende taal, maar het valt nog af te wachten hoe Norris en Verstappen dat vertalen op het circuit van Silverstone. Red Bull-teambaas Christian Horner maakte al duidelijk dat Verstappen "niet zal veranderen". Verstappen had een goede zaak kunnen doen in het WK-klassement met een zekere 2e plek in Oostenrijk, maar zal nooit zonder strijd een zege weggeven. "Dan kan ik evengoed thuisblijven", zei de wereldkampioen. Dat lijkt Norris nu ook te beseffen. "Hij gaat niet veranderen en ik wil ook niet veranderen. We hadden het kunnen voorkomen, ik had meer naar links gekund. Ik weet zeker dat we het allebei liever anders hadden aangepakt." Norris zag in Canada, Barcelona en de sprintrace in Oostenrijk hoe moeilijk het is om Verstappen te kloppen. In de GP van Oostenrijk probeerde hij het met verschillende manoeuvres, zonder succes. Voor eigen publiek zal Norris maar al te graag een nieuwe poging wagen. "Het incident is uitvoerig besproken en we hebben allebei weer zin in dit weekend." (scrol omlaag voor meer)

Verstappen: "Het mag onze vriendschap niet verpesten"

Ook voor Max Verstappen is de bijl begraven. "Ik kan heel goed overweg met Lando", zegt hij. "We strijden dit jaar voor de overwinningen, maar ik wil niet dat het onze vriendschap naast het circuit verpest." Na vorige zondag vond Verstappen het wijzer om even af te koelen. "We houden er allebei van om hard te racen. Dat doen we al jaren, zelfs online." "Dat doet moeten we blijven doen, het fantastisch voor de Formule 1." Dat Norris boos op Verstappen was, neemt de Nederlander hem niet kwalijk. "Wanneer je voor je eerste overwinningen strijdt, zijn je emoties wat anders. Dat is normaal", sluit de WK-leider het thema af.