VIDEO - Mark Cavendish dolt met Pogacar tijdens innige knuffel: "Breek dat record nu niet, hé"

Mark Cavendish heeft nog maar net Eddy Merckx achter zich gelaten, maar moet hij zich al zorgen maken over de volgende kaper op de kust? Meteen na zijn historische 35e Tourzege waarschuwde hij Tadej Pogacar al om zijn nieuwe record alstublieft niet te breken. "Maak je maar geen zorgen", reageerde de Sloveen met een grote glimlach. Het zorgde voor een mooi moment tussen de twee titanen.

"Game recognizes game."



Mark Cavendish schreef vandaag in Saint-Vulbas geschiedenis door naar zijn 35e Tourzege te sprinten. Hij laat zo voor eens en voor altijd Eddy Merckx achter zich.



Een overwinning die hem door iedereen gegund werd, ook door Tadej Pogacar - die zijn cooling down-sessie staakte en van zijn fiets stapte om zijn Britse collega te feliciteren.



Na wat lieve woordjes en een innige knuffel had Mark Cavendisch - in zijn gekende stijl - wel nog een knipoogje klaar voor zijn jongere collega.

"Breek dat record nu niet, hé", grapte hij terwijl hij Pogacar een duwtje gaf.



"Neen, neen, maak je maar geen zorgen", antwoordde de Sloveen die intussen al 12 Tourzeges op de teller heeft staan.