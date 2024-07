De teloorgang van het afstandsschot en straffe recordreeks Kanté: 8 opvallende statistieken na de 1/8e finales

do 4 juli 2024 10:51

Cijfers liegen niet, toch? Na de 1/8e finales hebben wij enkele opvallende statistieken gesprokkeld op het EK. Van individuele hoogtepunten tot collectieve laagterecords - vraag dat maar aan Cristiano Ronaldo of de volledige nationale ploeg van Engeland. Hieronder een overzicht.

1. Gezocht: afstandsschoten

Herinner je je het nog?



In de groepsfase was er een opmerkelijke trend aan de gang op het EK. Op een bepaald moment was 1 op de 3 doelpunten een schot van buiten de grote rechthoek.



Maar sindsdien is de opvallende opmars abrupt tot zijn einde gekomen. Van de laatste 210 (!) schoten vanaf afstand vloog er geen enkele meer binnen - Cristiano Ronaldo kan het weten.

2. Onfortuinlijke Ronaldo

De Portugese spits heeft nu al 20 pogingen ondernomen op het EK, de meeste van iedereen, maar (voorlopig) zonder te scoren.



Ronaldo neemt misschien beter de vrije trappen ook niet meer: op het EK zit hij in zijn hele carrière aan 0 op 33.



Opvallende statistieken voor de eeuwige doelpuntenmaker. Kan hij hier nog verandering in brengen tijdens zijn laatste Europese kampioenschap?

Tegen Slovenië kon hij het zelf amper geloven.

3. Pechvogel Vertonghen

Ook een landgenoot liet in de 1/8e finales een jammerlijk record optekenen.



In de 85e minuut van de clash tegen eeuwige rivaal Frankrijk devieerde Jan Vertonghen de bal in eigen doel. De UEFA was onverbiddelijk en catalogeerde het als een owngoal.



En zo is de 37-jarige recordinternational van België de oudste speler die een owngoal heeft gescoord in de EK-geschiedenis.

4. Onverslaanbare Kanté

Zelfs Kevin De Bruyne heeft het aan den lijve moeten ondervinden.



N'Golo Kanté is dit EK niet alleen onvermoeibaar, maar blijkbaar ook onverslaanbaar. Hij heeft nu de langste reeks van ongeslagen wedstrijden van een Europese speler op een groot toernooi (EK of WK).

Kanté en De Bruyne.

5. Geschiedenis herhaalt zich

Italië heeft zijn vroegtijdige exit vooral aan zichzelf te danken, maar de titelverdediger had ook het lot niet aan zijn zijde.

Wist je dat de Italianen nu al de derde titelverdediger op een rij zijn die eruit vliegt in de achtste finales? Ook Spanje in 2016 en Portugal in 2021 waren hetzelfde lot beschoren.

6. Engeland met Spaans schaamrood op de wangen

Ook Engeland maakt geen al te beste beurt in Duitsland.



Hoewel de zoekende ploeg van Gareth Southgate zich geplaatst heeft voor de kwartfinales, blinkt het vooral uit in slaapverwekkend voetbal.



Een vaststelling die bevestigd wordt door de statistieken, zeker wanneer je die naast de attractieve Spaanse ploeg legt.



In de laatste wedstrijd tegen Georgië alleen al liet Spanje 13 pogingen op doel optekenen. Engeland zit over het volledige EK nog maar aan 12 stuks.

7. Portugese penaltyspecialist

Elk groot toernooi staat er wel een penaltyspecialist op.



Op het WK in Qatar 2022 waren dat de Kroaat Livakovic en de prettig gestoorde Argentijn Emiliano Martinez.



In Duitsland ontpopt de Portugees Diego Costa zich tot expert op de elfmeter. Tegen Slovenië was hij de eerste doelman ooit die in een EK-penaltyreeks drie strafschoppen kon stoppen. Nooit eerder moest een doelman op het EK zich tijdens zo'n penaltyreeks ook niet omdraaien.

8. In de voetsporen van Rooney en Ronaldo