Brent Van Moer bracht blitzbezoek aan tandarts: "Dacht dat het 5 minuten zou duren, maar zat er 1,5 uur"

De Tour de France is afzien, maar voor Brent Van Moer (Lotto-Dstny) was het maandagavond iets meer afzien dan voor anderen. Van Moer werd met spoed naar een tandarts gebracht, waar hij van zijn tandpijn werd verlost.

In de Tour de France moet je elk moment aangrijpen om te recupereren, maar Brent Van Moer had na de etappe van maandag iets minder tijd om zich klaar te stomen voor de Galibier. De reden: een onverwachts bezoekje aan de tandarts.

"De nacht ervoor had ik niet goed geslapen door tandpijn", zegt Van Moer bij de start van rit 5. "Ik ben blij dat de organisatie en vooral de ploeg snel gehandeld hebben, zodat het opgelost is geraakt."

"Ik dacht eerst aan een gaatje, wat maar 5 minuten zou duren om te vullen. Maar uit de foto bleek dat de tand ontzenuwd moest worden."

Van Moer zat uiteindelijk anderhalf uur bij de tandarts. "Maar ik ben blij dat het is aangepakt. Het gaat nu veel beter met mijn tand."

"In de etappe over de Galibier heb ik er niet veel last meer van gehad, het gaat de goeie weg op. Al was het natuurlijk niet de ideale manier om te recupereren."