VIDEO - Spooktaferelen in Stuttgart: nog geen 24 uur na exit is basecamp Duivels helemaal ontruimd

Van het Belgische basecamp schiet al niet veel meer over. Nog geen dag na de vroegtijdige exit van de Rode Duivels is hun uitvalsbasis in Stuttgart al helemaal ontruimd. Geen spoor van spelers meer, de trainingsvelden zijn verlaten en zelfs de geïmproviseerde perszaal is al bijna volledig afgebroken. Bekijk de beelden hieronder.