In Nederland geloven ze in Europese titel: "Oostenrijk was de allergrootste blessing in disguise"

Het kan snel keren in het voetbal. Na verlies tegen Oostenrijk was het Oranje-legioen in treurnis, maar een glansprestatie tegen Roemenië heeft de teneur helemaal veranderd. Ook de Nederlandse presentatrice Sanne van Dongen gelooft er opnieuw volop in: "Als we kampioen worden, was de wedstrijd tegen Oostenrijk de sleutelmatch."

Het geloof is helemaal terug in Nederland.

Oranje versloeg Roemenië met duidelijke 0-3-cijfers, al bleef het lang 0-1. De Nederlandse presentatrice Sanne van Dongen had echter geen stress: "Roemenië kon de bal geen twee keer meer overspelen. Die gingen echt geen doelpunt meer maken. Ik heb niet met de billen geknepen."

"Heb je dan zo veel vertrouwen in de nationale ploeg?", vroeg Bavo Mortier zich af.

"Na Oostenrijk had ik er geen vertrouwen meer in, maar achteraf was Oostenrijk de allergrootste blessing in disguise", stak Van Dongen van wal. Een geluk bij een ongeluk, dus.

"Ten eerste komen we tegen Roemenië. Daarnaast zitten we aan de goede kant en heeft Oostenrijk alles blootgelegd waar wij slecht in zijn zonder consequenties."

"Ten vierde heeft Turkije nu Oostenrijk uitgeschakeld, zodat we daar niet nogmaals tegen hoeven. En tot slot heeft Turkije laten zien hoe we Oostenrijk hadden moeten bespelen en hoe we Turkije kunnen bespelen. Het kan niet meer misgaan. Als we kampioen worden, was dat de sleutelmatch."

"Schrijf die eerste finalist dan al maar op", sloot Gert Verheyen lachend af.