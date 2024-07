"Misstiano Penaldo": opmerkelijk onderschrift op BBC na strafschopmisser Ronaldo zorgt voor consternatie

di 2 juli 2024 08:41

Zelfs de allergrootsten op de planeet kunnen nog falen. Cristiano Ronaldo kreeg in de verlengingen dé kans om Portugal op voorsprong te trappen tegen Slovenië, maar Oblak redde knap. Een moment dat hem niet veel later tranen bezorgde. "Dit is wat voetbal losmaakt", zei hij achteraf. Bij de Britse openbare omroep BBC toonden ze evenwel weinig medelijden in de analyse achteraf.

Een penaltymisser die hem duidelijk diep raakte. Bij zijn ploegmakkers liet Cristiano Ronaldo tijdens de rust van de verlengingen zijn tranen de vrije loop. Hij had net dé kans laten liggen om Portugal voorbij Slovenië te trappen. Na de partij waren de hevige emoties nog steeds niet verdwenen. "Dit is natuurlijk mijn laatste EK", vertelde de Portugese superster aangeslagen. "Maar dat was niet de reden voor de tranen." "Het waren tranen van enthousiasme voor het spelletje, voor het zien van mijn familie en de affectie die mensen voor mij hebben." "En het was vooral ook een mix van vreugde en verdriet. Eerst verdriet en dan uiteindelijk vreugde. Dat is wat voetbal losmaakt. Onverklaarbare dingen."

Ik was down en verdrietig omdat het team me nodig had. Cristiano Ronaldo

"Zelfs de sterkste persoonlijkheden hebben af en toe een mindere dag. Ik was down en verdrietig omdat het team me nodig had." "Ik kon hen de voorsprong schenken, maar dat lukte me niet. Ik miste dit jaar geen enkele keer, maar net op het moment dat de goal het meest nodig was, pakte Oblak hem." "We gaan door en dat is het belangrijkste. We verdienden het. En onze doelman verdient nog een speciale felicitatie."

Opmerkelijk: tijdens de analyse bij de Britse openbare omroep BBC was er van medelijden met Ronaldo weinig sprake. Integendeel.



Toen de penaltymisser van de Portugees besproken werd, verscheen er als onderschrift "Misstiano Penaldo" - een bedenkelijk variant op de geuzennaam van CR7.



Op sociale media uiten velen hun ongenoegen over het gewaagde "grapje", de BBC reageerde zelf nog niet op de heisa.

Roberto Martinez: "Die emoties waren geweldig"