Portugal plaatst zich met knikkende knieën voor kwartfinales na penaltyreeks tegen Slovenië

Portugal einde (pen.) 0 3 - 0 0 Slovenië 32' - Geel - Vanja Drkušic 37' - Geel - Žan Karnicnik 65' - Verv. Vitinha door Diogo Jota 74' - Verv. Jan Mlakar door Jon Gorenc-Stankovic 74' - Verv. Andraz Sporar door Zan Celar 76' - Verv. Rafael Leão door Francisco Conceição 86' - Verv. Petar Stojanovic door Benjamin Verbic 101' - Geel - Jon Gorenc-Stankovic 106' - Geel - Jaka Bijol 107' - Geel - Jure Balkovec 117' - Verv. Pepe door Rúben Neves 118' - Verv. João Cancelo door Nélson Semedo

Een match met heel wat gezichten en minsten evenveel knikkende knieën. Portugal heeft zich niet zonder zweten geplaatst voor de 1/8e finales. Cristiano Ronaldo had de zege aan zijn voet met een penalty in de verlengingen, maar miste. Ook Sesko liet het nekschot onbegrijpelijk liggen. CR7 maakte zijn foutje goed in de strafschoppenreeks, waar doelman Costa zich kroonde tot held van de natie. Frankrijk wacht in de kwartfinale!

Portugal - Slovenië in een notendop: Sleutelmoment Met nog enkele minuten te gaan in de verlengingen krijgt Benjamin Sesko na een zeldzaam foutje van Pepe plots dé kans om Portugal de doodsteek te geven. Oog in oog met Costa besluit hij evenwel op de doelman. Weg Sloveense stunt en in de penaltyreeks gaan de Slovenen vervolgens pijnlijk kopje-onder. Hiervan zal de aanvaller van Leipzig nog wel even wakker liggen. Man van de match Een hele wedstrijd lang moest hij amper werk opknappen en toch ontpopte Diogo Costa zich uiteindelijk tot dé matchwinnaar. De doelman hield Portugal op het einde van de verlengingen overeind toen de doorgebroken Sesko voor hem opdoemde. Bovendien pakte hij in de strafschoppenreeks uit met drie reddingen, niemand deed hem dat voor op een EK. Opvallend Pepe toonde ook vanavond nog zijn waarde voor Portugal, al had één misstap bijna fatale gevolgen. 41 jaar en 126 dagen oud is de verdediger nu officieel de oudste speler die ooit in actie gekomen is in een knock-outwedstrijd op een EK of WK. Hij snoept het record af van Engelse ex-doelman Peter Shilton.

Portugal kan dominantie niet verzilveren

Nummer 57 tegen nummer 6. Op basis van de FIFA-ranking maakte Slovenië geen kans tegen Portugal, maar de Slovenen hadden in de groepsfase Denemarken, Servië én Engeland in bedwang gehouden en dus was het toch opletten voor het team van Roberto Martinez, de ex-bondscoach van de Belgen.

Toch kwam het klasseverschil meteen tot uiting in Frankfurt. Niet op het scorebord, wel op het veld. Vooral Ronaldo eiste een hoofdrol op, maar het was keer op keer net niet voor de Portugese sterspeler. Ook op een vrije trap, die hij rakelings over doel knalde.

Op het einde van de eerste helft kwam Slovenië een paar keer onder de Portugese druk uit. Met een cruciale ingreep haalde Mendes de angel uit een gevaarlijke counter en Sesko zette zowaar Costa even aan het werk.

Vlak voor de rust kwam Portugal alsnog het dichtst bij de openingsgoal toen Leão in de zestien de bal achteruitlegde naar Palhinha. Die haalde in één tijd uit en zag hoe zijn schot de paal likte.

Ronaldo en co botsen op Sloveense muur

Ook in de tweede helft bleef "net niet" de rode draad voor de Portugezen. Tot twee keer toe plaveide Cancelo de weg met toverkunsten op rechts, maar Bernardo Silva besloot wild over en Vitinha werd afgeblokt. Ook voor Ronaldo wou het maar niet lukken, hij knalde een vrije trap recht op Oblak.

Zo werd het een vervelende wedstrijd voor het team van Roberto Martinez. Bovendien kwam Portugal met de schrik vrij toen Slovenië plots uitpakte met een vlijmscherpe counter. Op weg naar doel kon Sesko de onvermoeibare Pepe niet helemaal van zich afschudden, zijn gekraakt schot ging naast.

Portugal bleef naarstig op zoek gaan naar de bevrijdende treffer, maar kon ook in de slotfase van de reguliere speeltijd geen bres slaan in de Sloveense muur. Ook Ronaldo niet, hij mikte de ultieme kans slap op Oblak. Verlengingen dus in Frankfurt.

Costa loodst Portugal naar de kwartfinales

Halfweg de verlengingen stonden de tranen in de ogen bij Ronaldo, de Portugese superster moest getroost worden door zijn ploegmaats. Net voordien had hij dé kans laten liggen om Portugal op voorsprong te brengen, met een schitterende redding duwde Oblak zijn strafschop tegen de paal.



Maar ook Slovenië kwam nog bijzonder dicht bij de winning goal. Na een zeldzame fout van ouderdomsdeken Pepe kon Sesko plots alleen op doel afstormen, maar hij kreeg de bal niet voorbij Costa.



De Portugese doelman ontpopte zich helemaal tot matchwinnaar in de strafschoppenreeks. Ilicic, Balkovec én Verbic botsten op reddingen van Costa, terwijl Ronaldo, Bruno Fernandes en Bernardo Silva wél scoorden.



Portugal kruipt zo door het oog van de naald en mag zich opmaken voor de kwartfinale tegen Frankrijk. Slovenië verlaat zonder zege, maar met opgeheven hoofd het EK.