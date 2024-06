Patrick Lefevere na "onnozelaar" die Jan Hirt deed vallen: "Geen excuses gehad"

zo 30 juni 2024 11:27

Patrick Lefevere is vandaag in het circus van de Tour de France aangekomen en dan weet je dat er iets te rapen valt. De patron van Soudal-Quick Step ergert zich blauw aan het incident met zijn renner Jan Hirt gisteren. "Ik heb lange gezichten gezien in het hotel, maar daar trek ik me niets van aan."

Voor Jan Hirt begon de Tour de France gisteren met een valse noot. Toen de Tsjech het startblad had getekend, kwam hij op de terugweg naar de ploegbus ten val door een onvoorzichtige toeschouwer. "Zoiets kan niet", vertelde ploegbaas Patrick Lefevere vanmiddag over het voorval. Lefevere zat gisteren in Slovakije, maar snuift intussen de sfeer op in zijn 43e Tour. Hij was duidelijk nog altijd misnoegd. "We moeten voor alles betalen, er zijn 1.000 regels. Waarom maken ze geen doorgang van het podium? Kijk naar wie hier allemaal rondloopt. Gisteren was het blijkbaar nog veel erger." "Een onnozelaar met een rugzak pakte het stuur van Jan mee. Begin dan maar aan de Tour, hé. Hij heeft ook wekenlang inspanningen gedaan op training." "Hij was eigenlijk niet voorzien voor deze Tour en dan loopt één onnozelaar je omver", aldus de patron van Soudal - Quick Step. Heeft Lefevere organisator ASO gehoord? "Neen, maar ze zullen mijn bericht op X wel gelezen hebben, zeker? Ik heb lange gezichten gezien in het hotel, maar daar trek ik me niets van aan." "Excuses hebben we niet gehad. Ik heb gisteren wél gezorgd voor een specialist-tandarts die in anderhalf uur de drie gebroken tanden hersteld heeft."

Gisteren was het niet goed geregeld door de organisatie bij de start, vandaag is het veel beter. Maar het is jammer dat er eerst iets moet gebeuren. voor ze het aanpassen. Jan Hirt