Julie Vanloo pakt uit met 8 punten en 8 assists, maar gaat 15e keer onderuit

Vanloo en co. begonnen nochtans sterk met 28-20 in het eerste quarter, maar geleidelijk aan namen de bezoekers het heft over: 24-26 in Q2, 17-21 in Q3 en vooral 8-21 in Q4.



Daarmee was de 15e nederlaag (tegenover 4 zeges) voor de rode lantaarn in de WNBA een feit.



Vanloo begon andermaal in de basisvijf en was in 30 minuten goed voor 8 punten en 8 assists (1/5 2-punters, 3/6 3-punters), 6 balverliezen en 5 persoonlijke fouten.



De 31-jarige Belgian Cat voorzag Stefanie Dolson (23 ptn), Myisha Hines-Allen (14), Ariel Atkins (13) en Aaliyah Edwards (9) van de nodige munitie.



Las Vegas is de nummer 5 in de WNBA, dinsdag spelen de Mystics bij de LA Sparks, de voorlaatste in de stand met 4 zeges-14 nederlagen).