Arthur Goethals (78) is de nieuwe voorzitter van BNXT League

De 78-jarige Goethals bekleedde verschillende topfuncties in het zakenleven en heeft ook heel wat ervaring als bestuurder in het basketbal. Hij bekleedde de rol van voorzitter van BC Oostende van 2007 tot 2015.



Verder was hij voorzitter van de PBL (Belgian Pro Basketball League), waar hij mee aan de wieg stond van de BNXT League.



Van 2016 tot 2021 was hij lid van de Raad van Bestuur van FIBA Europe en hij zetelt momenteel nog in de Raad van Bestuur van de Basketball Champions League. Sinds 2021 dient hij als strategisch adviseur voor het ULEB bestuur. Daarnaast was Goethals lid van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) van 1992 tot 2006.



"Ik ben vereerd met deze benoeming en kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan de groei en het succes van de BNXT League", zegt Goethals in een persbericht.



Zijn voorganger besloot midden mei te stoppen. Hij werd eind 2021 door de clubs gekozen als eerste voorzitter van de BNXT League. Hij kreeg een mandaat tot het einde van het seizoen 2024-2025, dat daarna nog eens hernieuwbaar was voor vier jaar.



De BNXT League zal volgend seizoen, na het verdwijnen van Luik, bestaan uit 19 ploegen waarbij 10 uit België en 9 uit Nederland.