VIDEO - Lucide Julie Vanloo pakt uit met aloude truc, maar gaat opnieuw onderuit

Julie Vanloo is in de WNBA met haar team Washington tegen een nieuwe nederlaag aangelopen. Onze landgenote ging na een verlenging nipt met 91-94 onderuit tegen topploeg Connecticut. Vanloo charmeerde wel opnieuw met haar vinnige spel en pakte uit met een opvallende truc.

Julie Vanloo zit nooit verlegen om een truc op het basketbalveld. Ook donderdag tegen topploeg Connecticut pakte ze uit met een beetje basketbalmagie.

Bij een inworp vond Vanloo niet meteen een vrijstaande ploeggenote. Daarop gooide ze de bal tegen de rug van een tegenstander, om hem zelf te vangen en vervolgens een open shot te scoren.

Een goede Vanloo speelde in totaal 21 minuten mee en was daarin goed voor twaalf punten en drie assists. Onze landgenote is met een gemiddelde van 5,4 assists voorlopig de op zeven na beste passeuse van de WNBA.

De Mystics deden het bovendien uitstekend tegen Connecticut, maar een nieuwe nederlaag vermijden lukte niet. Na een verlenging gingen ze onderuit met 91-94.

Voor Washington was het na twee opeenvolgende zeges tegen Dallas de veertiende nederlaag in achttien competitiematchen.

Daarmee staan de Mystics twaalfde en laatste in het klassement. Connecticut is tweede in de stand. Zaterdag speelt Washington thuis tegen de Las Vegas Aces, de nummer elf.