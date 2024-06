Is communicatie de achilleshiel van gesloten Tedesco? "Hij heeft het recht om andere prioriteiten te stellen"

vr 28 juni 2024 14:25

Domenico Tedesco is een eeuwige optimist. Althans, dat leken we te kunnen afleiden uit zijn persconferentie na de wedstrijd tegen Oekraïne, die hij "amazing" vond. Heeft hij er te veel moeite mee om negatieve zaken te benoemen? "Er is niets mis mee om te zeggen dat het niet goed was", vindt Ruben Van Gucht. Frank Vercauteren heeft een andere kijk op de zaak.

In tegenstelling tot de fans, leek bondscoach Domenico Tedesco maandagavond aanvankelijk wél tevreden. De Rode Duivels hadden zich geplaatst voor de volgende ronde en dat was altijd de grootste prioriteit geweest. Maar indruk maken deed onze trainer niet echt. Ook niet in de perszaal. "Er is niets mis mee om te zeggen dat het niet goed was", claimt Ruben Van Gucht vanuit Duitsland. "Dat heeft iedereen intussen ook bevestigd. Tedesco heeft er heel veel moeite mee om de zaken te benoemen." "Meunier zei daarover dat het de taak is van een trainer om de positieve sfeer te behouden. Maar zijn spelers daar dan werkelijk zo gevoelig aan?" "Tedesco's communicatie kan een stuk beter", gaat Van Gucht verder. "Voorlopig is het allemaal iets te veel Roberto Martinez, iets te veel goednieuwsshow." "Maar je kan van onze vorige bondscoaches zeggen wat je wil, Roberto Martinez verscheen daags na een wedstrijd wel altijd op een persconferentie. Wilmots was zelfs nog iets vaker beschikbaar."

Geloofwaardig blijven

Tedesco was de afgelopen dagen voor alle duidelijkheid niet beschikbaar. Hij koos ervoor om zich afzijdig te houden. Maar daar is een goeie reden voor, volgens technisch directeur Frank Vercauteren. "Dat is gewoon zijn persoonlijkheid. Hij heeft het recht om te denken dat er andere prioriteiten zijn. We zitten in een wereld van vrije wil, dus waarom niet? Er zijn andere zaken belangrijker voor hem en die gaan voor." Die vrijheid krijgt Tedesco ook altijd tijdens zijn persbabbels. "Communicatie wordt door iedereen anders gedaan. Iedereen heeft daarin zijn eigen stijl. Als trainer doe je ook bepaalde ervaringen op, waardoor je later zal zeggen: "dit ga ik nu anders doen"", weet Vercauteren. "En het hangt ook gewoon af van persoon tot persoon. Hij moet zich er goed bij voelen, niet doen wat anderen denken dat hij moet doen."

Onze eerste prioriteit was ons plaatsen, dus in die zin was het wel "amazing". Frank Vercauteren