Één-tweetje voor Soudal-Quick Step in Slovakije: Julian Alaphilippe wint voor Paul Magnier

Prijs voor Soudal-Quick Step in de Ronde van Slovakije. Daags voor de start van de Ronde van Frankrijk - dit jaar niet op zijn programma - toonde Julian Alaphilippe zijn goede benen op een aankomst voor de punchers. De Franse ex-wereldkampioen kwam solo binnen, de Deen Anders Foldager blijft leider.

Geen Tour dit seizoen voor Julian Alaphilippe, maar met zijn vorm zit het meer dan snor in deze periode. Na een vierde plaats gisteren was het vandaag wel raak voor de Fransman in de Ronde van Slovakije.

De finish lag hem dan ook als gegoten, met een bultje dat uitnodigde voor een ultieme aanval. En dat deed Alaphilippe dan ook in de slotkilometer. Niemand kreeg hem nog te pakken.

Hij kwam 2 seconden voor zijn jonge land- en ploeggenoot bij Soudal-Quick Step Paul Magnier binnen. Beste landgenoot in de daguitslag was Jenno Berckmoes op de vierde plek, op 7 seconden van Alaphilippe.

De leiderstrui blijft in handen van de Deen Anders Foldager, die de tweede rit won. Ook morgen en overmorgen krijgen de renners nog heel wat klimwerk voor de wielen in Slovakije.