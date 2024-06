Alleen Frankrijk en Nederland liepen minder dan België: "Zo schop je het niet tot in de finale"

"Ik wil zeker niet zeggen dat dat de enige reden is en ik wil ook niet zeggen dat ze hun best niet doen", benadrukt Gert Verheyen. "Maar ze lopen wel systematisch minder. Als je systematisch veel minder loopt, geloof ik niet dat je het tot in de finale schopt. Dat kan niet."

Bijna elk land heeft voorlopig meer kilometers op de teller dan België. De Rode Duivels lopen gemiddeld zo'n 110 kilometer per wedstrijd en telkens minder dan de tegenstander. Van alle landen in de 1/8e finales hebben alleen Frankrijk en Nederland nog minder gelopen dan België.

Technisch directeur Frank Vercauteren relativeert in een gesprek met Sporza het belang van het aantal gelopen kilometers. "We lopen slimmer", zegt Vercauteren met een knipoog.

"Die kilometers, dat is maar een deeltje van. Je kunt heel veel lopen of met heel veel intensiteit, maar als het altijd achteruit is in plaats van vooruit, is het dan wel interessant?"

"Als je goed in blok staat en niet te veel ruimte weggeeft, dan kun je het ook anders oplossen. Het gaat over je blok en over je manier van spelen. Ik wil niet alleen maar op die data afgaan."