Mathieu van der Poel: "Blij met onze aanpak" - Jasper Philipsen: "Voel wel lichte druk"

do 27 juni 2024 16:38

Hij leek de voorbije maanden wel van de aardbol verdwenen, maar Mathieu van der Poel is intussen veilig geland in Firenze voor de Tour de France. De wereldkampioen reed na Luik-Bastenaken-Luik (21 april) geen koers meer. Met ploegmakker Jasper Philipsen is hij klaar om er weer een mooie Tour van te maken.

Messcherp en met een glimlach verscheen Mathieu van der Poel in de perszaal in Firenze, de Italiaanse stad waar hij in 2013 wereldkampioen werd bij de junioren. De komende weken neemt Van der Poel als regerend wereldkampioen deel aan de Tour. "Het gaat goed met mij", vertelde hij nadat hij zich wekenlang in alle stilte op deze Tour heeft voorbereid. "Ik heb een lange, maar goeie voorbereiding achter de rug. Er was geen tijdsdruk en dat maakte het ontspannend." "Zelf zou ik liever iets meer koersen, maar dit is het nieuwe wielrennen. Met het crossseizoen is het ook al een lang voorjaar geweest", aldus MVDP, die nog maar 7 koersdagen op zijn teller heeft.

"Na Luik had ik tijd nodig en ik ben blij met onze aanpak. De Tour is voor mij niet altijd even succesvol geweest, maar ik heb er zin in. Onze aanpak is net iets anders geweest en daar voel ik me goed bij. We zien wel of het zijn vruchten afwerpt." Van der Poel wil "eindelijk nog eens een rit winnen", maar denkt niet meteen aan het openingsweekend. "De eerste rit is op het randje. Een twijfelgeval, maar ik zou eerder zeggen van niet. En de tweede rit is sowieso te lastig."

Geen nervositeit bij Philipsen