Evenepoels ploegmaat Louis Vervaeke valt net voor de start van de Tour

Louis Vervaeke is een van de 7 renners die Remco Evenepoel bijstaat in zijn eerste Ronde van Frankrijk.

Vanavond had hij mee met Soudal-Quick Step op het startpodium in Firenze (Ita) moeten staan, maar dat lukte niet. "Omdat hij eerder op de dag gevallen is tijdens een trainingsrit", laat de ploeg weten.

Vervaekes Tour komt niet in gevaar. "De teamdokter heeft het licht op groen gezet voor de start", meldt Soudal-Quick Step.

De Ronde van Frankrijk begint zaterdag.