Een vleugje F1 in de Tour? Visma-Lease a Bike stuurt tactisch plan mee aan vanuit Control Room

vr 28 juni 2024 09:30

In de Tour de France pakken teams gretig uit met snufjes en nieuwe technologieën. Bij Visma-Lease a Bike staat innovatie centraal en de ploeg van Wout van Aert en Jonas Vingegaard pronkt in Firenze met "een innovatieve Control Room".

In de Formule 1 beschikt elk team over een pitmuur waarbij de teamstrategen hun rijders op de circuits kunnen informeren en sturen. In de wielersport communiceren ploegleiders via oortjes met hun renners, maar de communicatie durft al eens te haperen door een slechte verbinding of door een gebrek aan informatie. Bij Visma-Lease a Bike willen ze de tactische component een nieuwe dimensie geven met "een innovatieve Control Room". "Het is een minibus gevuld met state-of-the-art technologie en apparatuur die zal fungeren als een centraal verzamelpunt van real-time data tijdens de Tour de France", legt de ploeg zelf uit.

Het wagenpark van Visma-Lease a Bike breidt nog wat uit.

We kunnen nu de ploegleiders in de auto ondersteunen en hen helpen om sneller de best mogelijke tactische beslissingen te nemen. Mathieu Heijboer (head of performance Visma-Lease a Bike)

Wat gaat er schuil achter het busje? Visma-Lease a Bike wil de moderne technologie nog meer laten integreren in het wielrennen. "De Control Room analyseert real-time algemeen beschikbare gegevens tijdens de etappes, zoals tv-beelden, weersinformatie en wedstrijdradio om tactische beslissingen te optimaliseren. Zo krijg je een uniek hulpmiddel binnen de wielersport." Mathieu Heijboer, Head of Performance, is in zijn nopjes. "We kunnen nog meer live data verzamelen en analyseren en een beter overzicht over de wedstrijd krijgen. Hierdoor kunnen we de ploegleiders in de auto ondersteunen en hen helpen om sneller de best mogelijke tactische beslissingen te nemen."

Inbreuk op de regels?

"Alle informatie rond de koers verzamelen we op één plek. We filteren die stroom en de bruikbare info sturen we door naar de volgwagen. Daar hoeft de ploegleider of coach zich dan alleen maar met zijn kerntaak bezig te houden", verduidelijkt Heijboer nog eens voor onze camera. Over welke bronnen gaat het? "De tv-beelden zijn het belangrijkst, maar we kijken ook naar de weersverwachtingen, de sociale media en de nuttige info die het publiek langs de kant van de weg deelt." Met software die over de beelden wordt gelegd, kan de ploeg ook zijn eigen renners op de voet volgen. "Zo hoeven we niet naar het scherm te turen om te kijken waar Jonas Vingegaard zit." Ook de concurrentie kan op die manier razendsnel geïdentificeerd worden bij bijvoorbeeld luchtbeelden. "Klopt. De software bestaat en we gebruiken die op een slimme manier." "Wellicht is het baanbrekend voor de wielersport, maar ik ben bij F1-team Aston Martin geweest. Hun Control Room is het tienvoudige dan die van ons en wellicht lachen ze in hun sport hiermee, maar je moet ergens beginnen." "We hebben geoefend in de Dauphiné, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Het was echt een meerwaarde voor de coach in de auto."

Er gebeurt niets wat niet mag. De renners hebben geen tracer, we hebben gewoon de software getraind met oudere beelden. We gebruiken de beschikbare data. Neen, we beschikken niet over wattages of data van de computers. Mathieu Heijboer (head of performance Visma-Lease a Bike)