De Tourmanager van Bavo Mortier: "Eigenlijk zou ik Remco Evenepoel beter niet selecteren"

Onze vliegende reporter Bavo Mortier volgt de wedstrijden van de Rode Duivels op het EK, stoomt zich klaar voor de Olympische Spelen en vult de schaarse gaatjes in zijn agenda op met studiemateriaal rond de Tour de France. Zo verkende hij deze week nog de gravelrit van de Ronde van Frankrijk, waarna hij met dit ensemble voor de Sporza Tourmanager op de proppen kwam.

Tadej Pogacar is een "no-brainer" voor het gezicht van onze sociale media. Bavo Mortier geeft toe dat hij lang getwijfeld heeft over Jonas Vingegaard, maar de Deen krijgt toch het vertrouwen.

"Vingegaard kan groeien in deze Tour en Pogacar moet ooit toch eens een vormdip krijgen. Ik maak mezelf wijs dat zoiets dan in de laatste week kan gebeuren", overtuigt hij zichzelf.

Ook Remco Evenepoel tekent present, al is dat misschien een vergiftigd geschenk. "Eigenlijk zou ik hem misschien beter niet pakken, want ik weet dat hij goed zal presteren als hij niét in mijn ploeg zit. Dat gebeurt nu eenmaal altijd als ik zulke keuzes moet maken."

Maar het gesprek met onze reporter woensdag in Italië overtuigde Bavo. "Toen ik een foto van Evenepoel zag, vond ik dat hij blonk. Hij ziet er scherp uit!"