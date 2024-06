Tourmanager: Steff Cras selecteert zichzelf, Uno-X verklapt een Noorse parel en De Lie is een "must have"

wo 26 juni 2024 13:55

Met de Tour voor de deur geraakt het puzzelen in de Tourmanager in een stroomversnelling. Wij legden ons oor te luister bij renners en ploegleiders om wat tips te verzamelen.

De Tourmanager in Steff Cras

TotalEnergies-kopman Steff Cras is zelf een gepassioneerde deelnemer aan de Sporza Tourmanager.



"Maar vorig jaar heb ik na mijn valpartij in de Tour niet meer gekeken naar mijn team", geeft Cras toe. "Ik heb toen de koers toen even minder goed gevolgd."

Dit jaar wil Cras wel meedingen naar een mooi resultaat. "Voor mijn prijskaartje van 4 miljoen euro zal ik mezelf er wel bij nemen", verklapt Cras al 1 naam uit zijn selectie. "Ik ben niet de eerste renner waarnaar de andere kopmannen kijken en ik kan een beetje onder de radar fietsen. Dat kan een voordeel zijn."

Cras deed in de Ronde van Slovenië ook wat spionagewerk voor zijn Tourmanager-team.

"Ben Healy reed heel sterk, vooral op de punchy aankomsten. Pello Bilbao reed ook heel sterk rond. Die 2 renners zou ik ook wel in mijn ploegje zetten."

Noors pareltje van Uno-X

Bij Uno-X zijn er net als vorig jaar enkele koopjes te doen in de Tour-manager.



Met welke Noor kan je dit jaar het verschil maken? "Dan denk ik meteen aan Jonas Abrahamsen", zegt ploegleider Gino Van Oudenhove. "Hij kan wel eens verrassen en is supergemotiveerd." "Abrahamsen heeft dit jaar nog een stapje gezet. De manier waarop hij de Brussels Cycling Classic gewonnen heeft, was straf. En hij kon ook Dwars door het Hageland gewonnen hebben. Maar de Tour is natuurlijk nog iets anders."

Dilemma Thijssen-Girmay

"Moet ik daar echt op antwoorden?", reageert ploegleider/sprintcoach Pieter Vanspeybrouck op de vraag wie hij zou nemen in zijn Tourmanager. Girmay of Thijssen? "Ik denk dat Girmay een iets completere renner is. Hij kan ook nog vanuit de ontsnapping een etappe winnen." Tour-debutant Thijssen zal telkens uitgespeeld worden in de vlakke sprints. Girmay mag op rittenjacht gaan in de lastigere sprintaankomsten. "Maar ook de graveletappe moet Bini goed liggen, want door de nervositeit en de intensiteit zal die rit aanvoelen als een klassieker", voorspelt Vanspeybrouck.



"De 8e etappe is ook een Bini-etappe: lastig onderweg en een licht hellende finish. Bini zal zijn punten wel pakken."

Must have Arnaud De Lie

In het voorjaar was Arnaud De Lie de voorbije 2 jaar een van de meest populaire renners in de Sporza Wielermanager. Is de kersverse Belgische kampioen ook een zekerheidje voor de Tourmanager? "Dat is een gevaarlijke vraag. Daar kan ik eigenlijk maar enkel "ja" op zeggen", lacht Kurt Van de Wouwer (sportief manager bij Lotto-Dstny). "Arnaud zal zich er in alle sprints tussen smijten en zeker zijn punten nemen. In de vlakke sprints verwachten we Arnaud tussen de plek 5 en 10." Echt oogsten zou De Lie wel eens in het 2e Tour-weekend kunnen doen. "De 8e etappe is met die oplopende aankomst op zijn lijf geschreven. Een goede De Lie kan ook daags nadien in de gravelrit meespelen voor de knikkers."

Puntenpakker Oier Lazkano

In de Tourmanager heb je ook altijd enkele sterke aanvallers nodig voor de overgangstetappes. Dan lijkt Oier Lazkano zeker het overwegen waard. Vooral omdat de beresterke Spanjaard in het Critérium du Dauphiné plots ook zijn mannetje stond in de tijdrit en de bergetappes. "Voor ons waren die prestaties in de Dauphiné geen verrassing", zegt Xabier Muriel (performance manager bij Movistar).

"We weten al langer dat Lazkano heel hoog waardes trapt. Nu komen de resultaten, omdat hij op technisch vlak verbeterd is. Zo verspilt Lazkano minder energie in het peloton en in het positioneren."

Ik zou Lazkano sowieso pakken in de Tourmanager. Hij verrast altijd en zal dat blijven doen. Xabier Muriel (performance manager Movistar)

Heeft Movistar klassementsambities met Lazkano in de Tour?



"Neen. Elke dag voluit gaan en al die calorieën verbranden, daar is Lazkano nog niet op voorbereid." "Misschien dat hij tijdens de Tour eens veel tijd pakt in een lange vlucht en op die manier hoog komt te staan in het klassement. Maar een klassement is niet de ambitie bij de start." Welke ambities heeft Lazkano dan wel? "Op ritwinst jagen. Ik zou hem zeker pakken in de Tourmanager. Oier verrast altijd."

