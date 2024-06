Youri Mulder ziet hoe Tedesco Koeman aftroeft: "Sinds die wissel heeft België de schwung wel te pakken"

wo 26 juni 2024 08:50

België-Nederland is niet alleen een mogelijkheid voor de 1/8e finales, maar was ook de clash in de studio van Dat is fussball. Nederlander Youri Mulder merkte aan tafel bij Tess Elst een verschil op tussen de bondscoaches van beide landen, en denkt dat België daarvan kan profiteren: "Tedesco doet een aanpassing en het werkt."

Nederland heeft zich zonder glans geplaatst voor de 1/8e finales, terwijl België nog een potentiële nagelbijter te wachten staat tegen Oekraïne om dan mogelijks tegen onze noorderburen uit te komen.



Maar hoe kijken ze in Nederland naar de wedstrijd van België? Tess Elst legde de vraag voor aan Youri Mulder in Dat is fussball. "België heeft nu wel de schwung te pakken, ze weten hoe het staat met Tielemans", zegt de analist. "Dat is het verschil tussen Koeman en Tedesco. Tedesco doet een aanpassing en het werkt. Bij Koeman heeft het niet gewerkt, hij zette op de rechtsbuiten nu al 3 verschillende spelers."

Ik zou graag Openda op rechtsbuiten zien. Youri Mulder

"Al was Tielemans brengen voor Mangala misschien wat makkelijker voor Tedesco", denkt Mulder. "Tielemans heeft het fantastisch gedaan, die gaat er niet opnieuw uit. Dat geeft ook vertrouwen voor de rest van het elftal. Enkel van de rechtsbuiten kan je zeggen dat ze nog kunnen wisselen." Wie daar dan kan spelen? "Ik zou daar graag Openda zien, als echte scorende speler. Die zie ik graag voetballen", besluit Mulder zijn betoog.

Klein pronostiekje