Spanje laat goudhaantje Lamine Yamal thuis van de Olympische Spelen

Lamine Yamal zal toch even kunnen rusten in het tussenseizoen. Het 16-jarige supertalent van Barcelona is momenteel met Spanje actief op Euro 2024, maar zit niet in de olympische selectie.

Yamal speelde mee in de 3 groepsmatchen van het EK, waarin Spanje 9 op 9 pakte en zich als een van dé toernooifavorieten presenteerde.



Scoren deed hij nog niet, maar in de openingsmatch tegen Kroatië (3-0) was hij als jongste speler ooit op een EK meteen goed voor een assist.



Barcelona had al eerder duidelijk gemaakt dat het niet wilde dat zijn goudhaantje na het EK ook de Spelen zou afwerken.



Pau Cubarsi, een ander toptalent van Barcelona, zit wel in de olympische selectie voor Parijs 2024. De 17-jarige centrale verdediger werd op het laatste moment uit de EK-selectie van Luis de la Fuente gelaten.