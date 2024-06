Pistetalent Lani Wittevrongel tekent voor Lotto-Dstny: "Wil hier leren en groeien"

Lotto - Dstny wil ook bij de vrouwen de beste Belgische talenten naar de top brengen, zoals het de voorbije jaren met veel succes deed bij de mannen.



In die optiek werd de 19-jarige Lani Wittevrongel. De West-Vlaamse bewees over een vlammend eindschot te beschikken toen ze in januari op het EK baanwielrennen zilver veroverde op de scratch.

"Ik blijf de piste met de weg combineren", zegt Wittevrongel, die dit seizoen voor Chevalmeire uitkomt. Voor deze ploeg werd ze onder meer 29e in de Scheldeprijs en 23e op het afgelopen BK.

"Met de transfer naar Lotto-Dstny zet ik een mooie stap. Ik hoop hier zoveel mogelijk te leren en te groeien."

Datzelfde wordt ook het doel voor Ilken Seynave, nog maar 17 jaar jong. Zij blinkt op de weg vooral uit tegen de klok. Begin mei werd ze Belgisch kampioenen tijdrijden bij de junioren. In diezelfde categorie werd ze ook Belgisch kampioene in het veld.

"Ik zou graag de weg en het veld blijven combineren", zegt Seynave. "Ik zal bij Lotto-Dstny een heel mooi programma mogen rijden. Ik wil groeien, vooral in het klimmen. Ik ben zeker dat ik dat hier kan doen."