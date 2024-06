Ineos neemt ex-winnaars Bernal en Thomas mee naar de Tour, De Plus zorgt voor Belgische touch

Ineos heeft zijn achttal voor de Tour de France gepresenteerd. In vergelijking met het verleden is er geen echte topfavoriet voor de eindzege bij, maar het stuurt wel 4 renners uit die zomaar in de top 10 zouden kunnen finishen.

Ineos Grenadiers heeft een ijzersterke reputatie in de Ronde van Frankrijk: tussen 2012 en 2019 won het 7 van de 8 edities, met Bradley Wiggins, Chris Froome (4), Geraint Thomas en Egan Bernal.



Sindsdien heeft het Sloveense geweld de scepter overgenomen, al posteerde het wel nog bijna altijd een renner in de top 5 van het eindklassement.



Vorig jaar was dat Carlos Rodríguez. Die eindigde bij zijn debuut meteen 5e, waarbij hij ook een ritzege meegraaide. Kan hij op zijn 23e nog een stukje beter doen? Hij won dit jaar al de Ronde van Romandië, werd 2e in het Baskenland en 4e in de Dauphiné.

"Ik denk dat ik in Firenze zal staan met mijn beste conditie ooit", maakt de Spanjaard zich sterk. Ik bewaar mooie herinneringen aan mijn eerste Tour. Hopelijk wordt het dit jaar nog beter."

Rodriguez moet het kopmanschap delen met ex-winnaar Egan Bernal. Die leek na een zware crash in 2022 verloren voor het wielrennen, maar dit jaar is de nog altijd maar 27-jarige Colombiaan weer boven water gekomen. In de afgelopen Ronde van Zwitserland finishte hij als 4e.

"Ik wil een verschil kunnen maken in de komende Tour", spreekt Bernal zijn ambitie uit. "Ik denk dat we verschillende renners hebben die het goed kunnen doen. Als die allemaal hoog staan in het klassement, kunnen we daar tactische spelletjes mee spelen."