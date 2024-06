De ingenieur die onder 10 seconden wil lopen: wie is Simon Verherstraeten, de op 1 na snelste man van België ooit?

di 25 juni 2024 12:24

Simon Verherstraeten kwam op het EK in Rome in actie voor de Belgian Falcons (4x100m).

10"10. Zo snel liep Simon Verherstraeten afgelopen weekend op de 100 meter in Genève. Met die prestatie knalde de 25-jarige atleet zich in de geschiedenisboeken van de Belgische atletieksport. Hij moet enkel Ronald Desruelles (10"02 in mei 1985) voor zich dulden. Wie is de pijlsnelle man en wat ambieert hij in de toekomst?

Afgelopen zaterdag zette Simon Verherstraeten een knaltijd neer op de 100 meter. Hij sprintte in Zwitserland naar de tweede plek in 10"10. Ter illustratie: dat is 30 meter versnellen tot 41 km/u en dat de volgende 70 meter aanhouden. Probeer dat maar eens op de fiets. "Ik had zelf echt niet verwacht dat ik zo hard zou lopen", glundert de rappe man. "Het is echt niet te geloven. Dit doet me natuurlijk dromen." "Het doel was aanvankelijk om onder de 10"20 te lopen, maar dat moet ik nu bijstellen na mijn prestatie van afgelopen weekend. Het is mijn grote droom om 9"99 te lopen. Dat zou echt waanzin zijn." Voor Genève stond zijn PR op 10"33.

Mijn grote droom is om 9"99 te lopen. Dat zou echt waanzin zijn. Simon Verherstraeten

Trainster: "Geen lucky shot van Simon"

Volgens zijn trainster, Lieve Van Mechelen, heeft Verherstraeten effectief nog progressiemarge. "Vooraf had ik wel verwacht dat Simon iets speciaals kon doen, maar 10"10 vond ik toch heel straf. Maar ik geloof ook wel dat er nog rek op zit." "Zo was zijn eerste 30 meter niet top en toch zette hij een schitterende prestatie neer. Bovendien was het geen "lucky shot", want hij liep in de reeksen ook al 10"15." "Daar komt ook bij dat hij de goede jaren nog voor de boeg heeft en dat hij op het vlak van kracht nog stappen kan zetten", stelt Van Mechelen.

Simon Verherstraeten balt de vuist op het EK in Rome.

Het normale leven en blessures

Wat de prestatie van Simon Verherstraeten nog straffer maakt: hij is geen prof. De atleet klopt als projectingenieur 8 uur per dag. "Na een werkdag ga ik trainen, maar dat is dan nooit helemaal uitgerust. Verre van ideaal", legt Verherstraeten uit. "Met deze prestaties hoop ik wel dat er zich opportuniteiten aanbieden zoals sponsordeals en eventueel een topsportcontract, zodat het toch allemaal wat makkelijker gaat. Met wat meer ondersteuning denk ik echt dat er nog iets in de pijplijn zit", klinkt de sprinter vastberaden.



Naast zijn werksituatie kreeg Simon in het verleden ook te kampen met veel blessureleed, iets wat de groei van onze landgenoot toch wat heeft afgeremd. "Dat dit er nu pas uitkomt, heeft te maken met jaren van blessures. Ik heb enorm veel gesukkeld met mijn hamstrings. In december had ik het weer vlaggen."

Met wat meer ondersteuning denk ik echt dat er nog iets in de pijplijn zit. Simon Verherstraeten

"Maar nu is dat wat gestabiliseerd", klinkt Verherstraeten opgelucht. "Sinds januari heb ik eindelijk aan een lang stuk kunnen doortrainen en het resultaat spreekt meteen voor zich." "Dat doet deugd, want ik heb het daarmee mentaal niet makkelijk gehad. Soms dacht ik zelfs aan stoppen."

Los Angeles 2028

De droom van elke atleet zijn natuurlijk de Olympische Spelen. Dat is niet anders bij Simon Verherstraeten. "De Spelen in Parijs zijn ver weg, ik zou door het rankingsysteem nu nog 3 keer zo'n toptijd moeten lopen om kwalificatie af te dwingen. Dat is op deze korte tijd amper mogelijk."



In 2028 vinden de Spelen plaats in Los Angeles. Voor Verherstraeten is dat het grote doel. "Ik moet nu gewoon blijven werken om daar over een dikke 4 jaar te kunnen staan, maar eenvoudig is dat zeker niet met het brede deelnemersveld in mijn discipline."