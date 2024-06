Sha'Carri Richardson knalt probleemloos naar winst op 100m van olympische trials in VS met snelste tijd van 2024

De 24-jarige Richardson is een buitenbeentje in de atletiek. Ze miste de vorige Spelen in 2021 in Tokio na een positieve test op marihuana. Ze heeft dus iets recht te zetten.



Vrijdag in de reeksen in Eugene leek het even opnieuw mis te gaan. De Amerikaanse miste haar start door een slechtzittende schoen. Ze kon de scheve situatie nog rechttrekken en won uiteindelijk in 10"88.



Enkel de top 3 van de finale mag naar de Spelen. Ze vloerde met 10"71 haar trainingspartners Melissa Jefferson (10"80) en Twanisha Terry (10"89).



Vorig jaar kroonde Richardson zich in Boedapest tot wereldkampioene op de 100 meter in een snelle 10.65. Ze werd daarmee de op 4 na snelste vrouw ooit. De Amerikaanse pakte in de Hongaarse hoofdstad ook brons op de 200 meter.



Op die afstand komt ze volgende week nog in actie tijdens de trials.



