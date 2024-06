David Gaudu past voor Frans kampioenschap door coronabesmetting, Tour niet in gevaar

David Gaudu kent voorlopig geen al te best seizoen. De Franse klimgeit zoekt al een tijdje naar zijn hoogvorm en eindigde in het afgelopen Critérium du Dauphiné op een teleurstellende 15e plek.



Tot overmaat van ramp moet de renner door een coronabesmetting nu ook verstek geven voor het Frans kampioenschap. Al zou zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk niet in gevaar komen.



De Tour begint op zaterdag 29 juni en wordt voor het eerst op gang geschoten in Firenze. Gaudu zelf maakte met een 9e en 4e plek in de eindstand de afgelopen twee jaar indruk en hoopt dit jaar die lijn door te trekken.