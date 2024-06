Arthur Theate veegt zorgen van tafel na vraag om wissel: "Kreeg een tik, maar voel me erg goed"

"Zij hebben er alles aan gedaan om me terug te brengen en hebben me nooit gepusht."

"In een stevig duel kreeg ik een tik, die voelde ik wel even. Maar na 6 weken zonder wedstrijd voel ik me fysiek nog goed. Ik moet de staff bedanken voor de goede zorgen."

Ik was niet gestresseerd, maar had gezonde spanning om te spelen.

Hoe heeft Theate zijn vuurdoop beleefd?

"Ik was niet gestresseerd, maar had gezonde spanning om te spelen tegen een sterke tegenstander. Als je snel scoort, wordt het uiteraard wat makkelijker. We hebben ons karakter getoond erna."

"Ik ben blij, maar er blijft nog een groepswedstrijd over. Die moeten we winnen om ons te kwalificeren. Vandaag bleef het ook spannend voor de 2-0. We maakten een klein foutje, gelukkig zette Koen Casteels dat recht."

"Maar vandaag konden we er ook 4 of 5 maken. Dat moeten we in de toekomst doen: de wedstrijd doodmaken."

Zal bondscoach Tedesco ook tegen Oekraïne kunnen rekenen op Theate? "Ik ben klaar", besluit hij vastberaden.