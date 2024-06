Romain Bardet hangt in 2025 wegfiets aan de haak en maakt overstap naar gravel: "Gevoel dat ik nog wat in mijn mars heb"

Bardet was eerder in zijn carrière meer een klassementsman, maar schoolde zich de laatste jaren toch meer om tot aanvaller.

"Het was een enorm moeilijke beslissing, want ik was niet zeker of ik nog wel wilde fietsen. Maar ik heb het gevoel dat ik nog iets kan bereiken met deze ploeg", klinkt het bij de 33-jarige Fransman.

"Ik ben daarom ook blij dat ik nog een jaar mag blijven. Ik ga proberen iets speciaals te verwezenlijken. Ik heb er altijd van gedroomd om mijn carrière zo te kunnen beëindigen."

Bardet was een van de bekendste Franse renner uit het peloton van de afgelopen jaren. Hij boekte de laatste jaren vooral successen in de Tour met 3 etappezeges en werd in 2016 2e en in 2017 3e.