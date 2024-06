Jasper Philipsen verlengt tot 2028 bij Alpecin-Deceuninck: "Ons verhaal is nog niet uitgeschreven"

Het contract van Jasper Philipsen (26) loopt na dit seizoen af, en dus was de Belgische sprinter een van de meest begeerde renners op de markt. Maar mogelijke kapers op de kust zijn eraan voor de moeite: Philipsen blijft in de stal van de broers Roodhooft.

"Ik vind hier de juiste insteek en de juiste mindset. Onze doelen lopen gelijk. De sfeer is hier heel goed, ik voel me hier thuis", besloot hij.

"Een contract tot 2028 is lang, maar het is vooral een periode om samen nog mooie successen te realiseren. Ik zit hier al van 2021 en voel me hier heel goed", duidde Philipsen.

Philipsen trekt volgend weekend naar de Tour de France, waar hij opnieuw ritzeges en de groene trui wil najagen.

Wie onze landgenoot in dienst meekrijgt, is nog even afwachten, al liet Alpecin-Deceuninck wel al weten dat Gianni Vermeersch een ticketje richting Tourstart in Firenze krijgt. Voor de 31-jarige Vermeersch wordt het zijn debuut in La Grande Boucle.