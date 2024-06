Julie Vanloo deelt 8 assists uit, maar kan opnieuw niet winnen van superster Caitlin Clark

De Washington Mystics hadden hun start in de WNBA helemaal gemist met twaalf nederlagen na elkaar. Maar sinds vorige week zaten ze in de winning mood door twee wedstrijden op een rij te winnen.



Julie Vanloo en co. hoopten die lijn dan ook door te kunnen trekken op bezoek bij Indiana Fever. Maar Caitlin Clark en haar ploegmaats bleken opnieuw te sterk. Het werd 88-81.



Voor Indiana was het de derde overwinning op een rij. Het trio Caitlin Clark, Aliyah Boston en Kelsey Mitchell was goed voor 62 van de 88 punten.



Vanloo mocht starten bij de Mystics en maakte 6 punten (2 driepunters) en plukte 3 rebounds op 21 minuten. Ze gaf ook 8 assists, het meeste van iedereen.



In de tussenstand van de Eastern Conference blijft Washington 6e en laatste, Indiana Fever staat 4e.