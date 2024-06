Dan toch geen competitiehervorming: profclubs raken het niet eens, JPL met play-offs én puntendeling blijft

do 20 juni 2024 13:10

De algemene vergadering van de Pro League over een nieuw competitieformat voor het seizoen 2025-2026 is op een sof uitgedraaid. Geen van de drie voorstellen haalde bij de Belgische profclubs de vereiste tweederdemeerderheid. Daardoor blijft alles bij het oude: een competitie met 16 teams, play-offs én een puntenhalvering.

Krijgt de Belgische voetbalcompetitie vanaf het seizoen 2025-2026 een nieuw jasje? Over die vraag werd er de voorbije maanden onderhandeld tussen de profclubs. Een eerste voorstel van de Pro League - een 1A met 16 teams, Champions' Play-offs met 4 en geen puntenhalvering - werd begin mei als het ideale ontwerp naar voren geschoven, maar plots bleek het draagvlak toch niet groot genoeg. Na gepalaver werden er twee extra voorstellen op tafel gelegd. Ontwerp 2 schreef een 1A met 16 teams, Champions' Play-offs met 6 en een puntenhalvering voor. Ontwerp 3 bevatte een competitie met 18 clubs zónder play-offs.

Maat voor niets

Op de algemene vergadering van de Pro League op donderdag 20 juni moest de knoop doorgehakt worden. Een nieuw voorstel kon enkel goedgekeurd worden met een tweederdemeerderheid, maar al snel bleek zo'n meerderheid een utopie.

De profclubs raakten het niet eens, waardoor de competitiehervorming er niet komt. Alles blijft zo bij het oude: een 1A met 16 teams, play-offs met 6 én de gecontesteerde puntenhalvering. "De clubs hebben beslist om het format niet te wijzigen", reageerde Lorin Parys, CEO van de Pro League, na de algemene vergadering. "De fans, de clubs en de nieuwe mediarechtenhouder hebben zo duidelijkheid over het seizoen 2025-2026."

Of dit een gemiste kans is? Je kan nooit aan de verzuchtingen van alle 28 clubs tegemoet komen. Lorin Parys, CEO Pro League

"Of dit een gemiste kans is? Je hebt 28 profclubs en je kan nooit aan de verzuchtingen van elke club tegemoet komen. Daarom is het ook zo moeilijk om een meerderheid te vinden. Iedereen zit erin vanuit zijn eigen perspectief."

Pro League-CEO Lorin Parys probeerde positief te blijven.

Onderhandelen over mediacontract

De Pro League zal dus met het huidige competitieformat weldra naar de onderhandelingstafel trekken met potentiële mediarechtenkopers. Het huidige mediacontract loopt na volgend seizoen af. Hoe schat Parys die onderhandelingspositie in? "Heel Europa kijkt naar ons als het gaat over ons huidig format, dat het zo spannend is geweest de laatste twee seizoenen." "Je kan moeilijk beter doen dan de vorige ontknopingen. Dat is een heel sterke uitgangspositie om naar de markt te trekken." Hoe is de vergadering uiteindelijk verlopen? "Het was zeer hoffelijk en sereen", aldus Parys. "Iedereen heeft argumenten naar voren kunnen brengen. Het was inhoudelijk een goeie discussie en de uitkomst is duidelijk.”

Union-CEO Bormans: "Ontgoocheld dat puntenhalvering blijft"